8 mars : Anta Babacar Ngom au chevet des femmes détenues

En marge de la journée internationale des droits de la femme, le mouvement ARC Alternative pour la Relève Citoyenne est allé à la rencontre des femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6. L'équipe de la candidate Anta Babacar Ngom s'est rendue sur place pour remettre des dons de matériel.



La délégation a été dirigé par Ndeye Modou Diouf coordonnatrice nationale des femmes de ARC et Fatoumata Gueye déléguée régionale de Dakar qui étaient par ailleurs les portes paroles du jour .



Une action qui : "s'inscrit dans le cadre des efforts de ARC pour soutenir les femmes en situation de détention et les aider à reconstruire leur vie une fois libérées ont - elles déclarées. Les femmes détenues de Liberté 6 vivent dans des conditions difficiles et il est important de leur apporter un soutien et une aide concrète", expliquent- elles .



Lors de la remise des dons, Ndeye Modou Diouf, coordinatrice nationale des femmes de ARC, et Fatoumata Gueye, déléguée régionale de Dakar, ont échangé avec les femmes détenues et ont souligné l'importance de leur réinsertion sociale et professionnelle. Mieux, elles annocent que la candidate "Anta Babacar s'engage à continuer à travailler pour offrir des formations et un soutien aux femmes détenues afin de faciliter leur réinsertion dans la société une fois élue au soir du 24 Mars 2024."



Elles sont " convaincues que chaque femme mérite une seconde chance".