80 ans du Manifeste de Brazzaville: les chefs d'État appellent à plus de solidarité face au terrorisme

Premier dirigeant à prendre la parole, le président de la RDC Félix Tshisekedi a déploré le terrorisme aveugle qui sévit à l’est de son pays et qu'il ne pourra vaincre tout seul. « Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle », a souligné M. Tshisekedi.



Dans le « vaste Sahel », selon l’expression du président tchadien Idriss Déby Itno, les pays africains ont besoin de davantage de soutien pour venir à bout des terroristes. « Il est donc urgent de mettre l’accent sur une conjugaison d’efforts et des moyens entre nos États et la France en intégrant les variables liées à nos avantages comparatifs », a-t-il dit.



La solidarité doit être au cœur de la lutte contre le terrorisme ou la pauvreté, a plaidé pour sa part le chef de l’État congolais Denis Sassou-Nguesso. « De nos jours, on voit émerger d'autres défis pour lesquels la solidarité entre les États est le seul vivier susceptible de nourrir les vraies réponses à apporter », a-t-il fait savoir.



Aujourd’hui le terrorisme n’épargne aucune sous-région du continent, ont affirmé ces dirigeants.