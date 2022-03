8Mars - Droits des femmes au Sénégal: des avancées notées et des textes qui tardent à s’appliquer

Encore des efforts à faire

Les violeurs font toujours des victimes malgré la loi le criminalisant

Les principaux blocages pour respecter les droits des femmes, ce sont, selon l’Ajs, « les réalités sociales et culturelles et la méconnaissance des femmes de leurs droits. Même si on dit que nul n’est censé ignorer la loi, beaucoup citoyens ignorent leurs droits ». Dans ce sens, l’AJS n’a pas manqué de poser des actes pour le respect des droits des femmes. Cette organisation qui œuvre pour la promotion et la vulgarisation des droits humains, en particulier ceux des femmes et des enfants, regroupe des femmes de divers horizons qui ont la particularité d’être des spécialistes du droit.Ella a eu à organiser régulièrement des activités de promotion des services qu’elle offre à travers des journées portes ouvertes, des ateliers de renforcement de capacité, des émissions radios et des campagnes d’information-éducation-communication (IEC). Aussi, informe Mme Kabou, « dans le but de faire connaitre les populations de leurs droits, l’AJS a formé à son actif plusieurs « para juristes » qui sont outillés sur les droits les plus élémentaires afin d’assister et orienter les potentiels victimes mais surtout de faire le plaidoyer des textes relatives aux droits humains ».A l’en croire, les actes posés sont des actes de hautes factures. Mais, exhorte-t-elle, « les efforts entrepris doivent être poursuivis. Il faut une volonté politique forte capable de prendre à bras le corps les préoccupations des femmes ». Les manquements et domaines à améliorer pour le respect des droits des femmes. Beaucoup de manquements et des choses à améliorer pour le respect des lois, conventions signées ou votées par le Sénégal ont été soulevées par l’Ajs. Par exemple, dans le domaine de la participation politique des femmes , souligne-t-elle, « il y’a beaucoup d’efforts à faire ».« A la suite des élections locales du 23 janvier 2022, on a remarqué lors des installations des bureaux municipaux et départementaux, la parité n’a pas été respectée dans certaines localités. Aussi peu de femmes sont nommées aux postes de responsabilités. Cela démontre clairement que la loi sur la parité tarde à être effective », regrette l’Ajs.L’autre chose à souligner, poursuit-elle, « c’est par rapport à la loi criminalisant le viol . Aujourd’hui, après un an d’existence, force est de reconnaitre que le viol constitue encore une réalité au Sénégal. Il engendre des conséquences désastreuses sur les victimes. Il s’y ajoute aussi l’absence de mesures d’accompagnement pour les victimes telle que leur prise en charge dans des centres spécialisés pour bien les protéger. Il faut encore des efforts pour vulgariser la loi et mettre en place des mesures d’accompagnement ».Ce qui faut également renforcer, « c’est la lutte contre les violences faites aux femmes; les violences constituent les problématiques auxquelles les femmes sont confrontées », suggère-t-elle. L’Ajs, qui a comme missions d’accueillir, d’écouter de conseil, d’assister juridique et judiciaire, encourage les femmes à croire en elles à s’engager en politique à s’imposer et à ne pas baisser les bras. « Le changement est un long processus, il vient avec le temps. Il faut se retrousser les manches et se battre jusqu’au bout. L’effort fait les forts. La violation des droits de l'homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l'égard des femmes ».