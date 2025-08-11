Parcelles-Assainies : deux individus arrêtés pour "association de malfaiteurs et vol avec violence"

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles-Assainies U15 (Dakar) a interpellé, le 7 août 2025, deux individus pour association de malfaiteurs et vol avec violence, commis en réunion avec usage d’arme blanche.



Ces arrestations font suite à la plainte d’un chauffeur de VTC Yango. Selon la victime, elle a été agressée par trois individus qui avaient réservé une course pour Mbour via l’application. Le 2 août, vers 1 h du matin, le chauffeur a pris les clients au rond-point de Yoff. Arrivé au pont de Cambérène, le passager avant a brandi un couteau pour le contraindre à s’arrêter, avec l’aide des deux autres passagers à l’arrière.



Une fois le véhicule immobilisé, les agresseurs l’ont menacé avec le couteau et lui ont dérobé son argent ainsi que son téléphone Spark 7, avant de prendre la poudre d’escampette. L’un d’eux a toutefois oublié son téléphone portable dans le véhicule. L’exploitation de cet appareil a permis aux enquêteurs d’identifier et d’arrêter deux des agresseurs.