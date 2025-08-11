Turquie : Ousmane Sonko tire sur les régimes précédents et invite les Sénégalais au travail pour développer le pays

En visite officielle en Turquie, le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré la communauté sénégalaise vivant dans ce pays. Lors de ses échanges, le leader de Pastef a invité ses compatriotes à ne pas se fier aux déclarations de l’opposition qui critique la gestion du pays.



« Je vous exhorte à ne pas écouter ceux qui veulent vous faire croire qu’un pays peut être développé en une seule année », a déclaré Ousmane Sonko, d'emblée. Poursuivant, il a ajouté : « ceux qui sont aujourd’hui dans l’opposition veulent faire croire aux Sénégalais qu’en une année, tous les problèmes du Sénégal devraient être résolus. Ces mêmes personnes ont fait douze ans au pouvoir pour les uns, douze ans encore pour d'autres et même quarante ans pour certains, sans pour autant pouvoir rien faire. Dieu m’est témoin, malgré la situation dont nous avons hérité, en une année et demi, nous avons fait ce qu'ils n'ont pas pu réaliser en plus de 40 ans à la tête du pays. S'ils avaient fait la même chose durant les 65 ans, le Sénégal serait aujourd’hui un pays développé », s'est défendu le Pm.



Pour lui, la seule voie pour développer le Sénégal, c'est l'unité et le travail acharné. « Ce qui développe un pays », a estimé Ousmane Sonko, « c’est que la majorité de la population se focalise sur une vision claire, sur où l’on veut amener le pays dans les 5, 10, voire 20 ans à venir. Je dis bien la majorité de la population, car tout le monde ne peut pas être avec nous. Et une fois cela fait, on forme un bloc et on ne permet à personne de semer la discorde. Après, on se lance tous au travail, c’est ainsi que l’on pourra en un temps record, obtenir un résultat qui fera que beaucoup d’entre vous ne voudront plus rester ici, parce qu’il fera meilleur vivre au Sénégal que là où vous êtes actuellement», a fait le Premier ministre aux Sénégalais vivant en Turquie.