PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Une cinquantaine de migrants secourus par une patrouille militaire en plein désert, près de la frontière libyenne, dans le nord du Niger en début de semaine, mais l'armée ne l'a annoncé que dimanche 10 août 2025. Ces migrants se dirigeaient vers la Libye, point de passage vers l'Europe, quand leur véhicule est tombé en panne. Leurs nationalités n'ont pas été précisées.



Niger: l'armée affirme avoir secouru une cinquantaine de migrants dans le désert
Le véhicule fait route vers la Libye, point de passage vers l'Europe, avec 44 personnes à bord. Il circule sur l'axe Madama - Dao, dans le nord du Niger, quand il tombe en panne.
 
Une panne en plein désert. Les passagers du véhicule, parmi lesquels 4 femmes, restent bloqués là pendant plus de 24 heures, jusqu'à ce qu'une patrouille militaire se porte à leur secours.
 
Une opération de ratissage est aussi menée, dans un rayon de 20 km, à la recherche d'une dizaine de passagers qui se sont éloignés. Selon l'armée nigérienne, tous ont finalement été retrouvés. Partis à la recherche d'eau et de nourriture, certains se trouvaient déjà dans un état de déshydratation critique. Les passagers secourus ont été transférés à Madama, ville proche de la frontière libyenne, après avoir reçu des soins médicaux et des vivres.
 
Des migrants se trouvent régulièrement en difficulté, dans le nord nigérien désertique, surtout dans les zones proches de la Libye et de l'Algérie. Des routes qu'ils empruntent pour rejoindre l'Europe. Le Niger a abrogé, fin 2023, la loi qui criminalisait le trafic de migrants.
RFI

Lundi 11 Août 2025 - 11:43


