Niger: l'armée affirme avoir secouru une cinquantaine de migrants dans le désert

Le véhicule fait route vers la Libye, point de passage vers l'Europe, avec 44 personnes à bord. Il circule sur l'axe Madama - Dao, dans le nord du Niger, quand il tombe en panne.
Une panne en plein désert. Les passagers du véhicule, parmi lesquels 4 femmes, restent bloqués là pendant plus de 24 heures, jusqu'à ce qu'une patrouille militaire se porte à leur secours.
Une opération de ratissage est aussi menée, dans un rayon de 20 km, à la recherche d'une dizaine de passagers qui se sont éloignés. Selon l'armée nigérienne, tous ont finalement été retrouvés. Partis à la recherche d'eau et de nourriture, certains se trouvaient déjà dans un état de déshydratation critique. Les passagers secourus ont été transférés à Madama, ville proche de la frontière libyenne, après avoir reçu des soins médicaux et des vivres.
Des migrants se trouvent régulièrement en difficulté, dans le nord nigérien désertique, surtout dans les zones proches de la Libye et de l'Algérie. Des routes qu'ils empruntent pour rejoindre l'Europe. Le Niger a abrogé, fin 2023, la loi qui criminalisait le trafic de migrants.
Une panne en plein désert. Les passagers du véhicule, parmi lesquels 4 femmes, restent bloqués là pendant plus de 24 heures, jusqu'à ce qu'une patrouille militaire se porte à leur secours.
Une opération de ratissage est aussi menée, dans un rayon de 20 km, à la recherche d'une dizaine de passagers qui se sont éloignés. Selon l'armée nigérienne, tous ont finalement été retrouvés. Partis à la recherche d'eau et de nourriture, certains se trouvaient déjà dans un état de déshydratation critique. Les passagers secourus ont été transférés à Madama, ville proche de la frontière libyenne, après avoir reçu des soins médicaux et des vivres.
Des migrants se trouvent régulièrement en difficulté, dans le nord nigérien désertique, surtout dans les zones proches de la Libye et de l'Algérie. Des routes qu'ils empruntent pour rejoindre l'Europe. Le Niger a abrogé, fin 2023, la loi qui criminalisait le trafic de migrants.
Autres articles
-
Centrafrique: le président fait le point sur le désarmement de rebelles signataires d’un accord en avril
-
Congo-Brazzaville: le processus électoral en ordre de marche avant la présidentielle de mars 2026
-
65 ans de l'indépendance du Tchad: le président prône «la moralisation de la vie publique», silence sur Succès Masra
-
65 ans de l'indépendance du Tchad: le président prône «la moralisation de la vie publique», silence sur Succès Masra
-
Alerte : un cyclone pressenti dans les 48 heures sur les îles du Cap-Vert (Reuters)