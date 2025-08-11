Niger: l'armée affirme avoir secouru une cinquantaine de migrants dans le désert

Le véhicule fait route vers la Libye, point de passage vers l'Europe, avec 44 personnes à bord. Il circule sur l'axe Madama - Dao, dans le nord du Niger, quand il tombe en panne.



Une panne en plein désert. Les passagers du véhicule, parmi lesquels 4 femmes, restent bloqués là pendant plus de 24 heures, jusqu'à ce qu'une patrouille militaire se porte à leur secours.



Une opération de ratissage est aussi menée, dans un rayon de 20 km, à la recherche d'une dizaine de passagers qui se sont éloignés. Selon l'armée nigérienne, tous ont finalement été retrouvés. Partis à la recherche d'eau et de nourriture, certains se trouvaient déjà dans un état de déshydratation critique. Les passagers secourus ont été transférés à Madama, ville proche de la frontière libyenne, après avoir reçu des soins médicaux et des vivres.



Des migrants se trouvent régulièrement en difficulté, dans le nord nigérien désertique, surtout dans les zones proches de la Libye et de l'Algérie. Des routes qu'ils empruntent pour rejoindre l'Europe. Le Niger a abrogé, fin 2023, la loi qui criminalisait le trafic de migrants.