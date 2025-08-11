Mercato PSG : la Russie s’enflamme sur l’avenir de Matvey Safonov

La saison dernière, le Paris Saint-Germain avait surpris tout son mode en recrutant Matvey Safonov en échange de 20 M€. Un tarif très élevé pour un portier censé jouer le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Le Russe avait un temps affiché son envie de batailler avec l’Italien pour le statut de titulaire, mais très rapidement, Luis Enrique avait su contenter les deux hommes. Hormis le couac face au Bayern Munich en Ligue des Champions (Safonov avait été titularisé en réponse aux boulettes de Donnarumma, mais s’était troué face aux Allemands), l’entraîneur espagnol avait su faire tourner.



« Gigio » est resté numéro 1, avant de devenir indétrônable après une année 2025 XXL et Safonov a quand même pu jouer 17 matches. Un total de rencontres correct quand on sait qu’un gardien remplaçant doit souvent se contenter des quelques matches de coupe pour prendre la lumière. Mais cet été, tout peut encore changer. Lucas Chevalier est venu prendre la place de titulaire à Donnarumma, rendant quasiment inéluctable un départ de l’Italien si ce dernier veut arriver dans de bonnes conditions au Mondial 2026. Mais rien n’a bougé. De quoi rajouter de l’incertitude quant au statut de Safonov, si Donnarumma reste finalement à Paris. Pour le Russe, les doutes sur son avenir parisien se sont d’ailleurs intensifiés avec l’arrivée du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi.



Les Russes prennent leurs distances avec la rumeur Zabarnyi



Les deux hommes peuvent-ils cohabiter dans un contexte géopolitique très difficile entre leurs deux pays ? En juin dernier, lorsque Safonov avait été interrogé sur les rumeurs de son départ lié à la venue de Zabarnyi, le portier parisien avait été clair. «Quand cette nouvelle a-t-elle été diffusée ? La nuit ? Je dormais. Je pense qu’il ne faut croire que les informations provenant de médias officiels. Le reste est indigne de foi.» Depuis, Safonov a bel et bien été annoncé sur le départ, le nom de Galatasaray a même été cité comme possible point de chute. En Russie, ce dossier est forcément suivi avec attention et les avis divergent, même si les médias se concentrent davantage sur l’aspect purement sportif de la situation de l’ancien gardien de Krasnodar, plutôt que sur le scénario d’une guerre russo-ukrainienne au sein du vestiaire parisien.



«Tout d’abord, il convient de noter que nous percevons comme des rumeurs les rumeurs selon lesquelles Zabarnyi aurait exigé des patrons parisiens qu’ils vendent Matvey. Autrement dit, nous spéculons, fantasmons, mais gardons une distance par rapport à ces informations», a écrit Sovsport hier. Revenons-en donc au sportif. Pour avoir été la doublure de la légende russe Lev Yachine au sein de l’équipe de l’ex-URSS, Anzor Kavazashvili (85 ans) a invité Safonov à ne plus rester dans l’ombre du futur portier numéro 1 du PSG. «Ce que Safonov sait faire en tant que gardien, il l’oubliera une fois sur le banc. Et le fait qu’on le mette en coupe n’a aucune valeur. Un gardien a besoin de s’entraîner : s’il joue constamment en équipe première, il devient plus fort. Sans jouer, Safonov ne deviendra pas plus fort, et il aurait dû changer d’équipe depuis longtemps, où il jouerait en équipe première», a-t-il déclaré à Metaratings.ru.



Un nouveau courtisan pour Safonov ?



De son côté, l’agent portugais bien implanté en Russie, Paulo Barbosa, ne pense pas pareil. «Safonov a une chance de jouer au PSG, mais il devrait attendre sereinement sa chance. Matvey est avec l’équipe depuis un an, mais il a déjà joué dans l’effectif principal. Il n’a clairement pas joué beaucoup de matchs, mais Safonov devrait se battre pour une place dans l’équipe. Matvey a besoin de jouer, mais au PSG, il doit prouver son niveau à chaque fois. Si Safonov décide de partir, il devrait être prêté, où il jouera régulièrement. À mon avis, ce serait une erreur. Matvey devrait rester au PSG ou être prêté à un autre club français, puis revenir. Il est peu probable que Donnarumma reste à Paris», a-t-il confié à RB Sport.



Que faire de Safonov ? Sovsport s’est penché sur ce cas et cite un avenir en MLS ou un retour en Russie. Seul problème, le média local estime que le portier irait en pré-retraite aux États-Unis et qu’un come-back au pays ne serait possible qu’au Zenit, seule formation capable d’assumer financièrement une telle opération. Son ancien club du FK Krasnodar ne semble pas une destination très crédible puisque celui qui était à l’époque sa doublure, Stanislav Agkatsev, l’a parfaitement remplacé et est devenu international russe. Football24.ru a donné une version légèrement différente concernant un retour en Russie puisque le média assure que le Spartak Moscou serait intéressé et que Safonov serait ouvert à un retour en Russie. Qui dit vrai ? Pour le moment, tant que le cas Donnarumma ne sera pas réglé, le flou perdurera. À noter toutefois que Matvey Safonov n’a pas la pression de devoir trouver absolument un club où jouer régulièrement à un an de la Coupe du Monde 2026 puisque la Russie a été exclue de la compétition. Affaire à suivre…