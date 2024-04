9’‘93 sur 100m à 17 ans : l’Américain Christian Miller est déjà plus rapide qu’Usain Bolt au même âge

L’histoire de l’athlétisme s’est nourrie des exploits sur 100m réalisée par des légendes comme Jesse Owens, Carl Lewis, Linford Christie, Maurice Greene, Donovan Bailey ou bien sûr Usain Bolt. Avec une performance inédite pour un jeune de 17 ans lors d’un meeting en Floride, l’Américain Christian Miller se présente comme un nouveau phénomène du tartan.



La saison d’athlétisme en extérieur est à peine commencée qu’un exploit fait déjà sensation dans le monde… et la vedette du moment est toujours junior puisque l’Américain Christian Miller n’a que 17 ans. Avant son record lors du meeting de Clermont (Floride), la meilleure performance de l’année en extérieur était au crédit du Nigérian Favour Ashe, qui avait été « flashé » à 9’‘99 sur 100m en début de saison.



Si tôt dans l’année, Miller est même plus rapide que le champion du monde en titre chez les pros Noah Lyles, qui a enregistré 10’‘01 la semaine dernière.



Avec son temps de 9’‘.93, Miller est le plus jeune à franchir la barre magique des 10 secondes sur 100m chez les professionnels. Plus rapide que Carl Lewis, plus rapide qu’Usain Bolt, plus rapide que Tyson Gay.



Miller devient le troisième coureur de 100m le plus rapide chez les juniors, devant le Surinamien Issam Asinga et le Botswanais Letsile Tebogo. Asinga et Tebogo avaient respectivement 18 et 19 ans lorsqu’ils ont réalisé leur chrono, ce qui fait de Miller le plus jeune des trois premiers.



Si cette performance intervient tôt dans la saison alors que tous les cadors n’ont pas encore effectué leur rentrée, les regards se tournent logiquement vers les prochains Jeux olympiques de Paris cet été. Certains lui prédisent déjà la même trajectoire que son compatriote Erriyon Knighton (19 ans, 200m), retenu pour les JO de Tokyo en 2021 alors qu’il était encore au lycée.