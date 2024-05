RDC: des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise dans l'est du pays

Des affrontements ont été signalés ce week-end end dans le sud du territoire de Masisi, près de la localité de Bitonga. La situation dans l'est de la RDC est dénoncée par la Communauté d’Afrique Australe, la SADC, dont la force est en cours de déploiement dans le Nord-Kivu.



Dans un communiqué ce dimanche 5 mai, l’organisation régionale a d’une part condamnée les bombardements sur les camps de déplacés, mais a aussi déclaré qu’elle allait mener des opérations avec l’armée congolaise pour « neutraliser les rebelles du M23, maintenir la paix en créant un environnement sécurisé et ouvrir les routes d'approvisionnement ».



Troupes renforcées

Cette annonce intervient alors que selon les informations du ministre congolais de la Défense, le M23 et les troupes rwandaises seraient en train de se renforcer. En effet, Jean-Pierre Bemba, lors du Conseil des ministres de vendredi dernier, a informé le gouvernement que de nouveaux effectifs et de nouveaux armements en provenance du Rwanda seraient en cours d’acheminement, notamment par le parc national des Virunga.



Conséquence de ses combats, les populations des localités touchées continuent de fuir en partie vers les camps de déplacés de Goma où s’entassent déjà près d’un million de personnes.