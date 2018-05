9e Conférence mondiale du WMD : Dakar, capitale de la démocratie du 6 au 9 mai

Le Sénégal sera à l’honneur pour accueillir du 06 au 09 mai 2018, la neuvième Conférence mondiale sur la démocratie du World Movement for Democracy (Mouvement mondial pour la démocratie). En prélude à cet événement, qui porte sur le thème : « Construire des Partenariats Stratégiques pour le Renouveau Démocratique », le conseil consultatif composé d'organisations de la Société civile, face à la presse, ce jeudi 03 mai 2018 à Dakar, a déclaré que l’assemblée offrira une occasion opportune aux praticiens de la démocratie de s’auto-évaluer.

Pour Abdoul Maliky Bousso du Forum Civil, le Sénégal est un lieu idéal pour discuter de stratégies pour surmonter les défis de la démocratie.



Selon M. Bousso, par ailleurs, membre du Conseil consultatif du Sénégal du World Movement for Democracy, cette rencontre verra la participation de « quelque 350 activistes de la démocratie, des praticiens, des universitaires et des donateurs venants de plus de 100 pays à travers le monde ».



Mamby Diouf de la Fondation nationale pour la démocratie souligne que les questions qui seront abordées toucheront plusieurs thématiques : démocratie, développement, les problèmes de changements climatiques, le chômage des jeunes...



Le directeur de World Movement for Democracy, le Japonais Ryota Jonen de soutenir: « Organiser pour la première fois dans un pays francophone, comme le Sénégal, cette rencontre permettra ainsi à World Movement for Democracy d’apprendre de l’expérience du Sénégal en matière de démocratie ».