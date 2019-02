"Ce qui est important est, qu'au vu de ces mobilisations, le monde entier à vu le désir de changement du peuple sénégalais. Nous devons gérer cela avec sérénité pour qu'il n y ait aucun inconvénient jusqu'au jour du scrutin", a dit Idrissa Seck, devant des milliers de militants vêtus pour la plupart de tee-shirts orangers.



Le candidat a appelé ses militants à se lever tôt pour aller voter, afin d'annoncer tôt la victoire pour que Macky Sall puisse quitter doucement le pouvoir. "Qu'il (Macky Sall) tente aucune autre solution, parce que la détermination et la volonté de changement que je vois, ce qui est mieux est qu'il parte dans la tranquillité et dans la paix".



Selon l'opposant qui se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle, le Sénégal a d'abord besoin de "paix, pour pouvoir mettre en place les réformes de son programme". Il a soutenu avoir pris en compte tous les problèmes des habitants de Diourbel dont le problème de l'Université, sans oublier l'emploi, l'économie, l'environnement et l'assainissement.



Après l'étage de Diourbel, Idrissa Seck s'est rendu à Tawfekh, un village non loin de Touba, pour recueillir les prières de Serigne Aladji Fallou Mbacké Ibn Serigne Bassirou Mbacké. Il a été bien accueilli par des fidèles mourides.