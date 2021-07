A Grand-Yoff, les habitants pataugent dans les eaux usées... Faute d'assainissement

D’Arafat Disso, Cité Millionnaire en passant par le marché Grand Yoff, jusqu’à la maison du maire, Madiop Diop, les eaux usées empêchent les populations de dormir . Et de vaquer à leurs occupations durant la journée.



« On fait traverser les élèves qui doivent se rendre à l’école. On est fatigués, nous demandons à Cheikh Bakhoum (Ndlr, le directeur de l’Agence informatique de l’Etat) de venir soulager Grand Yoff puisqu’il avait soutenu dans une télévision de la place que le président Macky Sall lui avait remis 5 milliards pour les canalisations de la localité alors que le budget de la commune de Grand Yoff est de 4 milliards. S’il veut venir en aide au maire, il faut qu’il le fasse dans les canalisations de la commune puisque le maire, lui-même, patauge dans les eaux en allant au boulot. Nous demandons à l’Etat de nous aider à régler le problème des canalisations de notre commune ainsi que celui des eaux usées », a crié au secours le « Badianu Gokh » Aida Niane.



Quant à la vendeuse Fatou Diallo, elle soutient que leur petit commerce ne marche plus. Les vendeurs comme elle ne voient plus les clients à cause les eaux usées dans leur quartier. « C’est dur, on est fatigués ici à Arafat, on n’arrive plus à travailler à cause des eaux usées. Nos enfants traversent les eaux usées pour se rendre à l’école, ils sont tous malades. Nous sommes fatigués de tout le temps utiliser de l’eau de Javel. Les maladies nous guettent dans notre quartier », a lancé la vendeuse de petit déjeuner.



À chaque fois qu’il pleut, les populations ouvrent les fosses septiques à Grand Yoff. Ce qui fait que la mosquée est désertée, personne ne pouvant plus aller prier. Ceux qui s’y hasardent font de la gymnastique en sautant d’une brique à une autre. Ces briques ont été disposés dans l’eau et les habitants marchent dessus pour ne pas trop se mouiller. « Tous nos enfants sont malades. Nous sommes exposés à toutes sortes de maladies, surtout diarrhéiques », a dénoncé le représentant de l’imam Sylla.



Vénus évacuer l’eau pour permettre aux populations d’accéder à leurs maisons et pour que les rues soient praticables, le chef de service à Delta Assainissement a déploré le comportement des populations. « Nous continuons toujours de sensibiliser les populations à ne pas ouvrir les regards lors des pluies. Les eaux usées sont causées par un bouchon, des briques retrouvées dans certains regards. L’eau continue à couler parce que ce sont des diamètres de 800. C’est ce qu’on appelle un bouchon qui résulte du comportement des populations. Grand Yoff fait partie des zones les plus difficiles à gérer en termes d’assainissement. Les habitants ont ouvert des regards lors de la dernière pluie et ils ont laissé passer des ordures ménagères », a déploré Mme Fall, chef de Service à Delta Assainissement dans le journal Le Témoin.