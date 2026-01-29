Dakar : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce vendredi à la Sûreté urbaine

Le journaliste et animateur Pape Ngagne Ndiaye est convoqué ce vendredi 30 janvier à la Sûreté urbaine de Dakar, a-t-il lui-même confié à RFM.



Cette convocation fait suite aux propos tenus, hier, mercredi par Doudou Wade, ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS), invité de l’émission « Faram Facce », diffusée en direct sur la Télé Futurs Médias (TFM).



À ce stade, les raisons précises de cette convocation n’ont pas encore été communiquées.