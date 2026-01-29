Dakar : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce vendredi à la Sûreté urbaine

Le journaliste et animateur Pape Ngagne Ndiaye est convoqué ce vendredi 30 janvier à la Sûreté urbaine de Dakar, a-t-il lui-même confié à RFM.
Cette convocation fait suite aux propos tenus, hier, mercredi par Doudou Wade, ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS), invité de l’émission « Faram Facce », diffusée en direct sur la Télé Futurs Médias (TFM).
À ce stade, les raisons précises de cette convocation n’ont pas encore été communiquées.
Cette convocation fait suite aux propos tenus, hier, mercredi par Doudou Wade, ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS), invité de l’émission « Faram Facce », diffusée en direct sur la Télé Futurs Médias (TFM).
À ce stade, les raisons précises de cette convocation n’ont pas encore été communiquées.
Autres articles
-
Protection de l’enfance : le commissariat de la Zac Mbao se dote d'une salle d’audition moderne pour les mineurs
-
Sanctions de la CAF, contrat de Pape Thiaw : la ministre Khady Diène Gaye se prononce
-
Contrôle des prix, sanctions, suppression de la taxe sur l’exportation de l'arachide : les clarifications du ministre du Commerce
-
Sanctions CAF : réalisme stratégique, dignité nationale et mobilisation collective (Par Dr Papa Abdoulaye Seck)
-
Fatick : 54 kg de chanvre indien saisis en pleine forêt, deux convoyeurs arrêtés