PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Dakar : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce vendredi à la Sûreté urbaine



Dakar : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce vendredi à la Sûreté urbaine
Le journaliste et animateur Pape Ngagne Ndiaye est convoqué ce vendredi 30 janvier à la Sûreté urbaine de Dakar, a-t-il lui-même confié à RFM.
 
Cette convocation fait suite aux propos tenus, hier, mercredi par Doudou Wade, ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS), invité de l’émission « Faram Facce », diffusée en direct sur la Télé Futurs Médias (TFM).
 
À ce stade, les raisons précises de cette convocation n’ont pas encore été communiquées.
Moussa Ndongo

Jeudi 29 Janvier 2026 - 23:54


