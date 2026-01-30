Coupe du monde 2026: «Le Sénégal a une chance incroyable (...) on va essayer de la gagner» (Pape Guèye)

Unique buteur de la finale de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le milieu sénégalais, Pape Guèye, a assuré qu’il «voulait faire le maximum pour remporter cette deuxième étoile», avant de reconnaitre que les «Lions de la Teranga» ont été «mis dans de bonnes conditions» lors de la compétition par la fédération sénégalaise de football (FSF), dans une interview accordée à Brut Afrique.



En poursuivant, il a précisé qu’il «essaie de (s’) améliorer chaque jour, en investissant» financièrement sur lui. «J’ai pris un analyste vidéo», a-t-il ajouté, avant d’assurer être «prêt à tout faire pour mettre le Sénégal le plus haut possible».



Le milieu de terrain s’est aussi projeté sur la Coupe du monde de juin 2026, co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. «On va essayer de la gagner. Et peut-être que ça ava créer un déclic pour certaines équipes européennes, qui négligent les équipes africaines», a-t-il dit, avant d’estimer que «c’est le moment qu’il faut pour montrer que le Sénégal est une grande nation».



Le Mondial de football aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026, avec 48 équipes qui s’affronteront lors de 104 matchs disputés dans 16 villes hôtes. Le Sénégal est logé dans la poule I, avec comme adversaires la France, la Norvège, et le vainqueur des barrages intercontinentaux 2 (qui sera l'Irak, la Bolivie, ou le Suriname).

