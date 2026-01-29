Sanctions de la CAF, contrat de Pape Thiaw : la ministre Khady Diène Gaye se prononce

Face à la presse ce jeudi 29 janvier 2026, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, est revenue sur les sanctions infligées par la Confédération africaine de football (CAF) au sélectionneur national Pape Thiaw et la revalorisation de son salaire après sa victoire à la CAN 2025.



Pour rappel, le technicien sénégalais a écopé de cinq (5) matchs de suspension assortis d’une amende de 100.000 dollars, soit environ 54 millions de FCFA. Une décision que la ministre dit avoir prise en compte, tout en réaffirmant son soutien total au sélectionneur des « Lions ».



« On a constaté les sanctions contre Pape Thiaw. J’en ai discuté avec le président de la Fédération sénégalaise de football. Pape Thiaw est un Sénégalais, un patriote qui a défendu les couleurs du Sénégal. On est avec lui, moi en premier. On fera tout pour le soutenir, que ce soit la Fédération ou le ministère », a-t-elle déclaré.



Khady Diène Gaye s’est également exprimée sur une éventuelle revalorisation salariale du sélectionneur national. À ce sujet, elle se montre ouverte et confiante.



« S’il y a une possibilité d’une revalorisation du salaire du coach ? Oui, je l’affirme ici. Il a atteint ses objectifs en qualifiant l’équipe pour la Coupe du monde et en remportant la Coupe d’Afrique des Nations. On ne change pas une équipe qui gagne, n’est-ce pas ? Donc on va essayer de continuer avec lui », a-t-elle fait savoir.



La ministre a enfin précisé que le contrat initial du coach pourrait être réajusté afin de lui offrir des conditions de travail optimales.



« On va revoir le contrat initial. Il y avait une clause dans son contrat, qui ne s’agissait pas seulement d’aller en finale de la CAN, mais de remporter la coupe. Comme nous aspirons à avoir le premier trophée mondial, à être le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde, il faudra placer notre coach dans des conditions optimales de performances, pour qu’il ait l’esprit tranquille, qu’il n’ait pas des soucis d’argent ou des soucis au quotidien », a conclu Khady Diène Gaye.