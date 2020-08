À Hong Kong, deux parlementaires de l'opposition arrêtés

Malgré les critiques internationales, Pékin poursuit sa politique de fermeté à l'égard de l'opposition à Hong Kong. Deux parlementaires de l’opposition hongkongaise ont été arrêtés le 26 août, pour des soupçons de participation à des manifestations pro-démocratie durant l'été 2019.



Lam Cheuk-ting et Ted Hui ont été interpellés au petit matin à leur domicile, selon leur Parti démocratique. La police a confirmé leur arrestation, ainsi que celle d'au moins dix autres personnes.



L'attaque de Yuen Long



Sur la page Facebook du Parti démocratique, il est précisé que les deux hommes sont soupçonnés d'avoir participé à une manifestation le 21 juillet 2019. Ce jour-là, les manifestants présents dans le centre-ville ont lancé de la peinture noire contre le Bureau de liaison de Hong Kong, le plus important organe de représentation de Pékin.



Au même moment, dans le district de Yuen Long, un groupe d'une centaine d'hommes a attaqué des activistes pro-démocratie dont Lam Chauk-ting. Blessé au visage, le parlementaire – qui a diffusé des images en direct de l'attaque sur Facebook – a été hospitalisé.



La police avait tardé à arriver et certains policiers avaient été filmés en train de laisser partir des agresseurs armés. Cela avait contribué à nourrir la défiance de la population à l’égard des forces de l’ordre.



Une arrestation filmée



D'après un post envoyé par l'administrateur du compte de Lam Cheuk-ting, le parlementaire est également accusé d'avoir "conspiré en vue d'endommager des biens publics et obstruer le cours de la justice à Tuen Mun, le 6 juillet 2019".