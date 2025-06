Gaza: Benyamin Netanyahu stoppe la distribution d'aide alimentaire dans le nord de l'enclave

C'était lors d'une réunion du cabinet mercredi 25 juin. Bezalel Smotrich, suprémaciste juif, ministre israélien connu pour ses positions extrêmes, profère ces menaces : si l'aide humanitaire du nord de Gaza continue à parvenir au Hamas, alors il quittera la coalition gouvernementale. Le ministre des Finances cite une vidéo, qui a fait le tour des réseaux sociaux israéliens ces derniers jours, sur laquelle il y aurait des hommes armés sur des camions d'aide humanitaire à Gaza.



Immédiatement, Benyamin Netanyahu et son ministre de la Défense ont lancé un ultimatum à l'armée israélienne. Elle a 48 heures pour élaborer un plan afin que le Hamas ne s'empare pas de la nourriture. Pendant ce temps-là, tout acheminement de l'aide alimentaire est stoppé.



De la nourriture acheminée par des organisations humanitaires internationales

Précisons-le, dans le nord de Gaza, ce n'est pas la GHF, la Fondation humanitaire pour Gaza, cette entreprise privée soutenue par les États-Unis et Israël qui distribuait l'aide alimentaire. La nourriture était acheminée de manière extrêmement limitée par des organisations humanitaires internationales.







En revanche, personne n'est en mesure de confirmer que les hommes armés sur cette vidéo font partie du Hamas, comme l'estime Bezalel Smotrich. D'après des médias locaux, à Gaza, il s'agissait de gardes de sécurité envoyés par les chefs de tribus familiales de la bande de Gaza, et ce, afin de protéger les convois de camions d'aide contre le pillage.



Rappelons aussi qu'avant même la décision de suspendre l'aide au nord de Gaza, le volume entrant ne répondait pas aux besoins de la population assiégée et affamée depuis des mois.