A Mbour, 16 personnes interpellées par la Police lors de la 1ère nuit du couvre-feu

Mercredi soir, comme dans plusieurs localités de la région de Dakar, le couvre -feu n’a pas été de tout repos pour les forces de l’ordre, lesquelles en plus de s’être déployées sur la voie publique, bravant toutes les intempéries, ont dû faire face à une furia de jeunes de quartiers de la commune de Mbour et d’un village de la commune de Malicounda.



Ces jeunes, déterminés comme jamais ont occupé la rue, la chaussée principalement, pour exprimer leur opposition à cette mesure d’exception prise par le Président de la République dans le cadre de la riposte face à la deuxième vague de contamination du coronavirus dans notre pays. En effet, à Warang, dans la commune de Malicounda, tout comme dans les quartiers de Darou Salam, Diamaguène, Oncad, Mbour, ont érigé des barricades sur les axes routiers à l’aide de pneus calcinés.



Une manière pour eux de crier leur désarroi. «C’est une situation que nous avons déjà vécue l’année dernière des mois durant sans broncher. Mais, nous savons tous comment cela s’est terminé. Il faut que l’Etat du Sénégal comprenne qu’on ne peut plus nous imposer une décision qui en réalité n’a aucun fondement du point de vue scientifique», s’étripe ce jeune au milieu de la chaussée sur la route nationale 1 axe Mbour-Kaolack au quartier Diamaguène.



Les forces de l’ordre prises de court, ont usé de mille astuces pour casser cette révolte des jeunes qui a vite fait de se répandre. C’est même un peu tard dans la nuit, au-delà de 1 heure du matin, que les jeunes ont quitté la rue, laissant sur place des traces d’une folle soirée pendant laquelle ils se sont violemment opposés aux policiers à leurs risques et périls. Informé de la tournure de ces affrontements, le député-maire de Nguékokh exprime sa vive indignation. Papa Songo Diouf dit condamner vigoureusement l’attitude de ces jeunes.



L’élu estime que ce comportement des jeunes, relève tout simplement d’un manque de civisme qu’il faut à tout prix décourager au plus vite. Face à cette escalade, les autorités ont jugé nécessaire de renforcer la sécurité. Pour prendre les devants, les troupes ont reçu du renfort depuis hier, histoire de parer à toute éventualité. Un homme averti en vaut deux dit l’adage!



