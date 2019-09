A New-York, Macky annonce un probable report des Législatives et fâche l'opposition

La date prévue pour les élections Législatives n’est toujours pas fixée. Et, ce n’est pas pour demain. Pour cause, le président de la République, Macky Sall, a déclaré, depuis New York où il se trouve pour prendre part à l’Assemblée générale des Nations Unies, ignorer la date de ces joutes électorales.



« Je sais que la Présidentielle aura lieu en 2024, mais pour les élections Locales et Législatives, je ne sais pas quand elles se tiendront, c’est le Dialogue national qui va en décider », a soutenu le chef de l’Etat qui recevait les militants de son parti au pays de l’oncle Sam.



Une déclaration qui vient augmenter les suspicions concernant la volonté du Président Sall de reporter les élections législatives. En effet, la tentative du président de la République, Macky Sall, de laisser le choix au dialogue national décider de la bonne date se heurte au veto des parties prenantes. Si ces dernières se sont accordées sur le principe du report des élections Locales, elles considèrent que celui des Législatives n’est pas à l’ordre du jour.



Selon Malick Guèye, député à l’Assemblée nationale et membre du Grand parti (Gp), « si le Président dit qu’il ne connaît pas la date des Locales et des Législatives, c’est parce qu’il veut les reporter. Mais, tout le monde sait que les Législatives doivent se tenir en 2022 ».



Même son de cloche pour le Coordonnateur du Front national de résistance (Fnr), Moctar Sourang : « Je ne sais pas les intentions du Président Sall, mais pour l’opposition réunie au sein du Fnr, la date des législatives est bel et bien connue et c’est pour 2022. Il n’appartient pas au dialogue de fixer la date des élections. (…) ».