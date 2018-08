A Pikine Oumar Sarr avertit : "nous allons accélérer et taper"

L'opposition sénégalaise rassemblée autour du Front national de résistance (Frn) a eu droit à une grande mobilisation ce dimanche après-midi à Pikine. Dopé par la foule venue répondre présente à leur appel, le coordonnateur du Pds, Oumar Sarr a laisser entendre que lui et ses camarades n'en étaient qu'au début de leur plan d'actions qui consistera, dans les jours à venir , à taper très fort sur Macky Sall et son régime, si Khalifa Sall n'est pas libérée et si la candidature de Karim Wade ne passe pas.

"Nous nous félicitons de la formidable mobilisation ici à Pikine. (..) Nous voulons la libération immédiate et sans condition de Khalifa Sall. Nous voulons la confirmation de la candidature de Karim Wade. Nous voulons l’acceptation de toutes les candidatures. Nous nous organisons pour cela et nous allons de plus en plus nous organiser pour cela et nous allons renforcer cette unité. Nous allons accélérer les mobilisations pour frapper plus fort. Nous ne pouvons pas accepter l’organisation d’une élection présidentielle truquée. Nous allons foncer, nous allons taper", a déclaré l'homme de confiance du Président Wade.