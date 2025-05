Entretien exclusif avec Wagane Faye (RAAL La Louvière) : « Fier d'avoir écrit une nouvelle page de l'histoire du club »

Pilier incontournable de La RAAL, Wagane Faye revient sur une saison mémorable dans le championnat belge, marquée par une montée arrachée dans les derniers instants. Dans cet entretien, le défenseur sénégalais évoque son rôle dans cette belle réussite, son parcours entre Génération Foot et le RFC Seraing, ainsi que ses ambitions pour l'élite belge. Il en profite pour adresser un message fort à la jeunesse sénégalaise.





Félicitations pour cette montée avec La RAAL ! Que représente cela pour vous ?



Wagane Faye : Merci ! C'est une fierté pour moi de faire partie de l'histoire du club. C'était pareil quand j'étais au RFC Seraing, où on avait réussi à monter deux fois de suite.



Quel a été votre rôle dans cette réussite ?



Wagane Faye : Comme je l'ai vécu avec mes montées précédentes, j'ai apporté ma petite expérience. Et avec un bon collectif, cela devient plus facile. Dieu merci, on l'a fait !



Selon vous, quel est le secret de cette réussite ?



Wagane Faye : Il n'y a pas de secret : le travail, la rigueur et la discipline. Il faut toujours se remettre en question.



Comment était l'ambiance dans le groupe cette saison ?



Wagane Faye : C'était comme une famille entre les joueurs, et il y avait une belle entente avec le staff.



Que pensez-vous du projet du club ?



Wagane Faye : C'est un club ambitieux, avec un bon projet bien défini pour l'avenir.



Un moment marquant cette saison ?



Wagane Faye : Le dernier match, quand on a marqué le but de la montée à la 92e minute ! Inoubliable.



Comment abordez-vous la saison prochaine en D1 belge ?



Wagane Faye : Ce ne sera pas une saison facile, avec de très bonnes équipes en D1. Mais avec le travail et la discipline, rien n'est impossible. On y croit.



Comment vous préparez-vous pendant l'intersaison ?



Wagane Faye : Ce n'est pas nouveau pour moi. Comme chaque avant-saison, on a un programme à suivre durant les vacances pour garder la forme.



Quels sont vos objectifs personnels ?



Wagane Faye : Mes ambitions sont de jouer le maximum de matchs et d'être performant. Le reste viendra tout seul.



Parlez-nous un peu de votre parcours ?



Wagane Faye : J'ai commencé le foot dès le bas âge dans mon quartier, puis j'ai rejoint l'académie Génération Foot, où j'ai passé presque 10 ans en gravissant toutes les catégories. J'y ai remporté les championnats National 1 et 2, ainsi que la Coupe du Sénégal. Ensuite, j'ai signé au RFC Seraing, où j'ai participé à la montée du club de National 1 en D1 belge. Et aujourd'hui, je suis à La RAAL.



Un joueur qui vous inspire particulièrement ?



Wagane Faye : Sadio Mané. C'est une référence pour toute la jeunesse et africaine.



Suivez-vous toujours le football sénégalais ?



Wagane Faye : Oui, bien sûr ! C'est mon pays, et il y a mon club de cœur, l'académie Génération Foot, où j'ai fait toute ma formation. J'espère qu'ils remporteront la Coupe du Sénégal.



Que pensez-vous de l'évolution du championnat sénégalais ?



Wagane Faye : On a remarqué une évolution incroyable de notre championnat, avec des jeunes talents sénégalais qui s'adaptent très vite au haut niveau. Cela prouve qu'on est sur la bonne voie. Espérons que ça continue.



Que représente l'équipe nationale du Sénégal pour vous ?



Wagane Faye : Le Sénégal est une très grande nation avec des joueurs légendaires. Tous les joueurs rêvent de représenter leur pays.



Comment gérez-vous la pression dans les moments difficiles ?



Wagane Faye : Avec ma petite expérience, j'arrive à gérer la pression et les moments difficiles.



Quelle est l'importance de la famille dans votre vie ?



Wagane Faye : La famille et l'entourage, c'est très important dans notre vie d'homme et de footballeur. Il faut écouter leurs conseils et leurs motivations. Cela permet d'avancer positivement.



Un mot pour les supporters ?



Wagane Faye : Je les remercie de leur engagement, leur dévouement et l'amour qu'ils ont pour leur équipe. Grâce à eux, on a fait une saison incroyable. Merci infiniment !



Un dernier mot pour la jeunesse sénégalaise ?



Wagane Faye : À la jeunesse sénégalaise : croyez en vos rêves, restez disciplinés et continuez à travailler, ça paiera un jour. Et surtout, les études sont très importantes, elles vous serviront énormément pour le futur.