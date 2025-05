Coupe UFOA U20 : Tirage explosif pour les « Lionceaux »

Le tirage au sort de la Coupe UFOA A et B des moins de 20 ans, prévu du 15 au 30 juin 2025 au Ghana, a été effectué ce vendredi 30 mai au siège de l'UFOA B. Le Sénégal a hérité de la poule C, aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la Sierra Leone, dans une phase de groupes qui promet déjà des étincelles.



Un défi de taille pour les « Lionceaux »



Opposés à des adversaires solides bien connus sur la scène sous-régionale, les Lionceaux du Sénégal devront faire preuve de détermination et de rigueur pour sortir de ce groupe dense. La Côte d'Ivoire, championne en 2023, fait figure de favori avec une génération talentueuse. Le Bénin, qui monte en puissance ces dernières années, et la Sierra Leone, souvent imprévisible, viendront avec des ambitions claires.



Pour le Sénégal, c'est une belle occasion de rebondir après plusieurs absences marquantes dans les dernières phases finales de la compétition. Un bon parcours permettrait également de mieux préparer les échéances continentales à venir.





La composition complète des groupes :



Groupe A :

Ghana - Togo - Gambie - Liberia



Groupe B :

Nigeria - Burkina Faso - Guinée - Niger - Mali



Groupe C :

Sénégal - Côte d'Ivoire - Bénin - Sierra Leone