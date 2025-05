Le nom de son parti fraîchement annoncé, Barthélémy Dias accusé de plagiat par les proches du ministre Cheikh Tidiane Dieye

La création d’un nouveau parti politique par Barthélémy Toye Dias, baptisé « Sénégal Bi Gnou Bokk » fait jaser. En cause : l’appellation jugée trop proche de celle d’une plateforme politique existante, ce qui vaut à l’ancien maire de Dakar d’être accusé de plagiat grossier et de manque de créativité.



Dans un communiqué au ton particulièrement virulent, la cellule des cadres de la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg ne mâche pas ses mots. Elle fustige « un manque de rigueur et de créativité qui débouche sur un vulgaire quasi-plagiat », mettant directement en cause Barthélémy Dias, battu lors des dernières législatives de novembre 2024 et en quête, selon elle, de visibilité politique.



Le nom du nouveau parti « Sénégal Bi Gnou Bokk », serait, selon les signataires du texte, une reprise maladroite et mal orthographiée en wolof de leur propre appellation, « Senegaal Bi Ñu Bëgg », lancée en 2015 par le Dr Cheikh Tidiane Dieye.



« Si Barthélémy Dias veut démarrer sa propre politique, sans parrain ni tuteur, avec un tel manque d'inspiration, on peut se demander s'il ira loin », raille encore le communiqué, qui rappelle que leur plateforme dispose de représentants élus – maires, conseillers municipaux et départementaux – et qu’elle a activement participé à la présidentielle de mars 2024, en soutien à la coalition actuellement au pouvoir, aux côtés de Pastef-Les Patriotes.



« Barthélémy Dias ne peut se coller au nom de notre plateforme, ni s’adosser à notre construit historique, légitimé et renforcé par notre alliance stratégique avec Pastef », poursuit la cellule, qui appelle le leader politique à « reprendre sa copie et poursuivre sa réflexion » s’il souhaite incarner une ligne nouvelle.