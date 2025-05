Abidjan : Ousmane Sonko reçoit le nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a reçu hier jeudi, à Abidjan, le nouveau président élu de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, dans le cadre d’une visite de courtoisie. Cette rencontre intervient peu après l’arrivée de Sonko en Côte d’Ivoire, marquant un moment d’échange entre les deux personnalités.



Au cours de cet entretien, Sonko a salué la vision « claire, ambitieuse et progressiste » portée par le futur dirigeant de l’institution financière panafricaine. « J’ai accueilli un homme serein et engagé, déterminé à faire avancer la BAD au service du développement de notre continent », a-t-il déclaré.



À l’issue de la rencontre, le leader de Pasteur a souhaité plein succès à Sidi Ould Tah dans l’exercice de son mandat, tout en exprimant son soutien aux ambitions de réforme et de croissance portées par la nouvelle direction de la BAD.



Cette visite s’inscrit dans un contexte où la BAD, sous nouvelle présidence, entend renforcer son rôle dans le financement des projets structurants en Afrique, tandis qu’Ousmane Sonko poursuit ses consultations politiques dans la région.