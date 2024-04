A la tête du Ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’Elevage : Mabouba Diagne en terrain conquis

Le tout nouveau ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Mabouba Diagne n'est pas en terrain inconnu. Ce banquier ayant gravi les échelons dans son domaine professionnel reste tout de même un fervent agriculteur. A son actif, il exploite depuis des décennies une ferme agricole dans laquelle, le banquier emploi des jeunes ingénieurs fraichement sortis des universités. Et ses résultats dans ce domaines ne sont plus à démontrer.



"Confié à cet homme un ministère tel que l'agriculture peut présager des lendemains meilleurs pour ce secteur. Qui se trouve être le talon d'Achille de tous nos gouvernants qui sont passés par là", nous a confié un de ses anciens promotionnaires de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.