À qui voudrait l'entendre, je serai intraitable avec les manipulateurs et les politiciens récupérateurs (Par Bertrand DIATTA)

Parmi ces voix, celle de Norbert Afa Diatta, enfant du village et défenseur actif des causes communautaires, a agi comme catalyseur. Son cri de cœur, publié sur PressAfrik. https://www.pressafrik.com/Norbert-Diatta-sur-l-enclavement-de-son-village-les-autorites-nous-laissent-dans-l-oubli-et-nous-avons-ce-sentiment-que_a284780.html , suivi des plaidoyers puissants du journaliste Pape Moctar Sélane "fils de Haère" par amour de ce village de la commune de Kafountine , https://lequotidien.sn/casamance-le-village-insulaire-de-haere-coupe-du-reste-du-senegal ont permis de briser l’indifférence et de faire résonner la détresse de Haère à l’échelle nationale.

Cette mobilisation citoyenne, structurée et argumentée, a provoqué une réaction institutionnelle remarquable : la Marine nationale sénégalaise, sur instruction du Haut Commandement, a diligenté une mission d’enquête à Haère même, afin de vérifier l’authenticité des faits rapportés. Quelques semaines plus tard, un retour officiel a confirmé que le projet a été pris en compte et inscrit dans le cadre d’une intervention RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) portée par une structure publique sénégalaise que nous remercierons publiquement en temps opportun.

⚠️ Mise en garde ferme et sans équivoque :

Nous constatons, avec regret, qu’à mesure que le projet avance et rencontre une issue favorable, certaines voix politiques locales jusqu’alors silencieuses, voire absentes cherchent aujourd’hui à se l’approprier. Cette tentative, maladroite et opportuniste, de récupération politique porte atteinte à la vérité des faits, au travail de fond mené depuis des mois, et à l’honneur de celles et ceux qui se sont mobilisés bien avant que les projecteurs ne s’allument.

Nous le disons avec la plus grande clarté sans pour l'instant accuser personne .

👉 Aucune autorité politique locale ne peut revendiquer la genèse, la conception ni la mise en œuvre de ce projet.

👉 Aucun discours, aucune manœuvre ne saura effacer le rôle déterminant de la communauté haéroise, de sa jeunesse, et de sa diaspora dans la conduite de cette initiative.

📌 Rappels de principe et de droit :

1. Ce projet est le fruit d’une mobilisation populaire – nourrie d'efforts, de lettres officielles, de publications publiques, de relais médiatiques – et non d’un quelconque programme municipal ou d’un agenda politique préexistant.

2. En ma qualité de coordinateur désigné par la diaspora haéroise, je tiens à rappeler que toute tentative de déformation de la réalité, ou d'instrumentalisation politique du projet, sera dénoncée publiquement et documentée.

Nous disposons de l’ensemble des archives prouvant la traçabilité de chaque étape, depuis les premières alertes jusqu’à la réponse de la Marine nationale.

3. Les autorités politiques ou administratives seront invitées à la remise officielle du projet, non en qualité de porteurs, mais d’invités de la communauté, si tant est qu’elles s’y présentent dans un esprit de respect et de vérité.

❗ Nous ne reculerons pas.

Le projet de pirogue de Haère ne deviendra ni un levier de communication politique, ni une carte à jouer pour les échéances électorales locales.

Nous ne permettrons à personne de détourner un acte de résilience populaire en opération d’image pour des acteurs qui ont, jusqu’à preuve du contraire, manqué à leur devoir de présence, d’écoute et de solidarité.

🛑 En résumé :

Le projet de pirogue appartient à Haère et à ses enfants. Il est l’aboutissement d’un combat communautaire, non une opportunité politicienne.

Toute tentative d’appropriation, de manipulation ou de distorsion de la vérité sera combattue, avec fermeté, responsabilité et preuves à l’appui.

Bertrand DIATTA

Coordinateur du projet d'acquisition de la pirogue section diapora.

770439063

