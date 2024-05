A ses pourfendeurs Pape Alé Niang confie : "Je continuerai de répondre par le silence, (...)"

Le nouveau directeur de la radiotélévision sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang signe sa première sortie depuis sa nomination à ce poste. Le journaliste et patron de Dakar matin a effectué son dernier live hier mardi, en signe d’au revoir à ses abonnés.



Et loin de s’en limiter à ces adieux, monsieur Niang a tenu a apporté tout de même des réponses sur ce qui est et était dit sur lui. "Je ne répondrai à personne. Tout le mal dont on dit sur moi, j’acquiesce et pardonne. Personne ne peut me pousser à répondre. Durant les 12 dernières années ( de règne de Macky Sall), que n'ai-je pas entendu dire sur moi ? J'ai toujours répondu par le silence. Donc rien ne peut m'atteindre aujourd'hui et je continuerai de répondre par le silence", a-t-il fait savoir.



Et le nouveau directeur de la RTS de poursuivre, "des gens m'ont envoyé des messages pour me montrer ce que l'on disait sur moi. Mais je le jure, je n'ai regardé aucune vidéo et je n'ai pas l'intention d'en regarder. Je pardonne à tout le monde".



Ces deux messages sont en réalité un signe de pardon. Autrement dit, Pape Alé adopte une posture conciliante avec tous ses détracteurs.