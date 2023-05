AC Milan : Ismaël Bennacer forfait pour six mois

L’AC Milan a annoncé qu’Ismaël Bennacer a été opéré du genou droit mardi matin à Lyon, et que le temps de récupération est estimé à six mois. Alors que les Rossoneri comptent bien battre l’Inter ce soir, les coéquipiers d'Olivier Giroud devront le faire sans Bennacer.





«L’AC Milan annonce qu’Ismaël Bennacer a été opéré du genou droit ce matin à Lyon. La réparation de la lésion cartilagineuse a été réalisée avec succès par le Dr Bertrand Sonnery Cottet en présence du médecin du club de l’AC Milan, le Dr Stefano Mazzoni. Le temps de récupération est estimé à au moins six mois.» Un coup dur pour l’Algérien, dont la saison est terminée.





Les champions d’Italie 2022 ont été battu 2 - 0 à l'aller