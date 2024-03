Violence dans les stades: le bus de Teungueth FC attaqué à l’issue d’un match de Ligue 1

La violence dans les stades est toujours une réalité au Sénégal. Les autorités fédérales et celles de la Ligue de football professionnel n’ont pas encore trouvé la bonne formule pour l’éradiquer.



La preuve, hier -jeudi, le bus du club de football Teungueth FC a été attaqué après le match qui l’opposait à Dakar Sacré-cœur, à l’issue duquel les Rufisquois se sont imposés (2-0) au stade Alassane Djigo. Hormis le saccage de leur bus, des joueurs et des membres du staff sont blessés. D’après le club, l’attaque est faite par des jeunes lors de leur retour.



« Le club a déposé des plaintes au niveau de la police de Pikine et de la Ligue, cependant le TFC condamne avec la dernière énergie cet acte de vandalisme », a communiqué la formation rufisquoise. Teungueth FC occupe la première place du championnat suite à son succès lors de la rencontre.



⚠️ COMMUNIQUE



Nous vous informons du saccage de notre bus sur la route du retour de notre match à Alasaane Djigo. Le club a déposé des plaintes au niveau de la police de Pikine et de la Ligue, cependant le TFC condamne avec la dernière énergie cet acte de vandalisme ! pic.twitter.com/WTKM8IMCNv

— Teungueth FC (@TeunguethFc) March 28, 2024