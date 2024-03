L’Espagne lance l’opération remontada face au PSG, le FC Barcelone au bord du gouffre

«La Real croit au miracle contre le PSG»

Le FC Barcelone compte sur ses remplaçants

Arsenal est en très grande forme !

La Real Sociedad est face à un défi immense : recoller au score du match aller (0-2) et réussir une remontada face au PSG ! Toute l’Espagne est derrière le club basque pour réaliser l’exploit, à l’image du Mundo Deportivo version Gipuzkoa qui placarde : «Il faut y croire. La Real ne veut pas croire qu’il s’agit de sa dernière soirée en Ligue des Champions : elle a confiance en sa capacité à surmonter le déficit de 2-0 contre le PSG. Imanol compte sur Barrene et est en mesure de composer son onze de base pour une soirée historique à Anoeta.» Le ton est donné et cela va dans le sens de ce que placarde Marca ce matin qui estime que «tout n’est pas dit et tout n’est pas fait, dans cette double confrontation. La Real rêve d’une remontada contre le PSG et d’une place en quarts de finale. Les Basques, même s’ils sont au plus mauvais moment de leur saison, sont à la recherche d’une performance héroïque face à Mbappé et les siens.» De son côté, AS met en avant Kylian Mbappé, la star très attendue de cette soirée. «Avec toi, Mbappé. Le Français joue en Espagne pour la première fois depuis qu’il a annoncé son départ du PSG. La Real en quête d’une remontada héroïque.» Sport également lance l’opération remontada et titre sur sa Une : «La Real croit au miracle contre le PSG».On se projette aussi sur le 8e de finale retour du FC Barcelone face au Napoli la semaine prochaine. Et ce n’est pas la joie au FC Barcelone. Comme le placarde Sport sur sa Une ce matin : «la situation est limite. Xavi perd Pedri et De Jong, blessés, pour le match retour de la Ligue des Champions contre Naples et la saison devient très compliquée. L’entraîneur testera les options contre Majorque pour éviter un KO européen qui ferait mal au Barça.» Mundo Deportivo veut mettre des joueurs face à leurs responsabilités vu les grandes échéances qui se profilent. C’est «leur tour, placarde le quotidien. Frenkie, blessé pendant quatre semaines, et Pedri qui rechute, seront tous deux indisponibles pour le match crucial de la semaine prochaine contre Naples. Xavi doit reconstruire le milieu de terrain. Mise en place vendredi contre Majorque en Liga, avec Fermin, Sergi Roberto et João Félix qui sont les candidats pour combler le vide.» Xavi espère que ses joueurs seront au niveau ! On rappelle que le Barça avait fait match nul (1-1) sur la pelouse du Napoli à l’aller…En Angleterre, il y avait la 27e journée de Premier League entre Sheffield United et Arsenal, hier soir ! Et les Gunners ont explosé leur adversaire du soir (6-0) dans un match ultra animé. Une large victoire qui régale la presse d’outre-Manche à l’image du Daily Mirror qui parle d’«avalanche de buts pour Arsenal». «L’équipe d’Arteta déchire les Blades en mille morceaux», explique le tabloïd. Même son de cloche sur la couverture du Daily Star qui indique que «les Blades ont été pris à la gorge par des Gunners en pleine bourre.» Enfin, le Daily Express estime que «les Blades ont été étourdis. Les Gunners battent leurs hôtes par six fois lors d’une soirée à marquer d’une pierre blanche.» L’équipe de Mikel Arteta reste au contact de Liverpool et Manchester City en tête de la Premier League