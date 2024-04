Nécrologie : Abdou Goth Diouf, le président de la Fédération de pêche sportive n’est plus

Le monde sportif, particulièrement de la pêche sportive, est en deuil ce mercredi. Abdou Goth Diou, président de la Fédération sénégalaise de pêche sportive, est décédé la nuit du mardi à mercredi à l’hôpital Principal de Dakar.



Le défunt occupait également les postes de 1er vice-président de l’instance mondiale et haut cadre à la retraite du ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, ancien trésorier du CNOSS et dirigeant de la Jeanne d’arc de Dakar.