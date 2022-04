AG de l'ONU: le Sénégal s'abstient de l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme

L'Assemblée générale de l'ONU a écarté jeudi la Russie, accusée "d'exactions en Ukraine", du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies. La résolution a été adoptée par 93 votes pour, 24 votes contre et 58 abstentions.Parmi les abstentionnistes figurent le Sénégal, notamment l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Qatar, le Koweït, l'Irak, le Pakistan, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Cambodge.La Russie, la Chine, Cuba, la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie, le Vietnam, ont été parmi ceux qui ont voté contre.Dans cette résolution, l’Assemblée générale exprime « sa profonde préoccupation face à la crise humanitaire et des droits de l'homme en cours en Ukraine, en particulier face aux informations faisant état de violations et d'atteintes aux droits de l'homme et de violations du droit international humanitaire par la Fédération de Russie », lit-on dans son site officiel.A noter que le e vote a eu lieu le jour anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda, et l'ambassadeur d'Ukraine, Sergiy Kyslytsya, a fait le parallèle avec cette page sombre de l'histoire récente.« Le génocide au Rwanda était en grande partie dû à l'indifférence de la communauté mondiale, lorsque l'ONU n'a pas répondu aux avertissements du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Assemblée générale, un an avant la tragédie que nous commémorons exactement en ce jour », a déclaré M. Kyslytsya.« Aujourd'hui, dans le cas de l'Ukraine, cela ne fait même pas un an, car la tragédie se déroule en ce moment même sous nos yeux ».