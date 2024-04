Accident à Koungheul : le ministère de la Santé fait le point et annonce un lourd bilan (14 morts et 54 blessés)

Un accident de la circulation est survenu, jeudi 25 avril 2024, aux alentours de 17 heures, à 10 kilomètres de Koungheul (centre-sud). Il s’agit d’un bus en provenance de Kédougou qui aurait dérapé après l'éclatement du pneu avant et qui s’est renversé.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale dresse un bilan de 68 victimes réparties comme suit : 10 blessés graves acheminés à l’hôpital de Kaffrine, dont 04 en cours de prise en charge au bloc opératoire ; 44 blessés légers dont 27 pris en charge à l’hôpital de Kaffrine et 17 acheminés au centre de santé de Koungheul ; 4 corps sans vie au centre de santé de Koungheul.



La même source rapporte que les patients présentent tous une situation stable.