Le coup de fil de Macky Sall à ses députés et alliés

L'ancien Président Macky Sall a eu un échange téléphonique avec Abdou Mbow, à la tête du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, et ses collègues. Selon Les Échos, M. Sall a demandé à ce que l'appareil téléphonique soit mis en mode haut-parleur pour s'adresser à l'assistance.



Une fois la demande exécutée, le journal rapporte que Macky Sall a prodigué des encouragements aux députés et leur a fait savoir que passer à l'opposition n'était pas une fin en soi.



Cependant, les échanges téléphoniques de Macky Sall ne se sont pas limités aux députés de son propre camp. Le journal indique que récemment, depuis New York où il se trouvait en tant qu'envoyé spécial du Pacte de Paris, l'ancien président a également contacté certains de ses alliés. Son objectif, était de les encourager, les féliciter et de leur demander de rester unis quelle que soit la situation. Il aurait également assuré à ses interlocuteurs qu'ils pourront toujours compter sur son soutien.