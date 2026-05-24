AIBD : Bassirou Diomaye Faye réserve un accueil chaleureux aux 15 supporters sénégalais

Quelques heures après l’annonce de la grâce accordée par le Roi Mohammed VI, les 15 supporters sénégalais ont atterri ce samedi soir à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Ils ont été accueillis par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, des membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, leurs familles ainsi que des représentants du 12e Gaindé.



Les trois supporters déjà libérés ont également effectué le déplacement afin d’apporter leur soutien à leurs camarades de retour de Rabat après 125 jours passés en détention.



Vêtus de maillots du Sénégal floqués du numéro 18, en référence à la date de leur arrestation, les 15 supporters ont été reçus au salon d’honneur de l’AIBD. Le chef de l’État les a salués un à un dans une ambiance empreinte d’émotion.



Bassirou Diomaye Faye a salué leur courage et leur dignité, estimant qu’« ils ont démontré qu’ils ont le sang de lions et qu’ils sont des champions ».