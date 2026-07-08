Ebola en RDC: plus de 1,15 million de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans les régions touchées

L'épidémie d'Ebola continue de se propager en RDC. Et les zones les plus touchées par le virus sont aussi celles où la faim progresse le plus vite. Les Nations unies viennent de publier leur dernier bulletin de situation sur la question et dressent un constat préoccupant. L'aide alimentaire peine à suivre les besoins sur le terrain.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">