Affaire Lonase: sous bracelet électronique, Lat Diop fera face au juge le 15 juillet pour tenter de recouvrer sa liberté totale

Placé sous bracelet électronique depuis sa remise en liberté provisoire le 6 novembre dernier, Lat Diop veut recouvrer sa liberté totale. L’ancien Directeur de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase) va se présenter le 15 juillet prochain devant la Chambre d’accusation financière, selon le quotidien L’Observateur. Objectif : obtenir la levée de son assignation à résidence, ou à défaut, un allègement du contrôle judiciaire qui pèse sur lui.



Poursuivi pour détournement présumé de deniers publics d’un montant de plus de 8 milliards FCFA, Lat Diop n’a pas seulement passé quatre mois en détention. Sa liberté est restée limitée même après sa sortie de prison.



Le 12 août 2025, le Pool judiciaire et financier lui avait accordé une liberté provisoire sous surveillance électronique. Mais le Parquet général a formé un pourvoi. La Cour suprême l’a rejeté le 6 novembre 2025, confirmant ainsi sa remise en liberté.



Depuis, certains déplacements de l’ancien ministre des Sports sous Macky Sall doivent être autorisés par la justice. Une contrainte qui, selon ses proches, l’empêche de mener normalement ses activités.

