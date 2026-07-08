Moyen-Orient: Donald Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est «terminé»

►Donald Trump a affirmé mercredi 8 juillet à Ankara, lors du sommet de l'Otan, que le cessez-le-feu avec l'Iran était «terminé». Les deux parties s’accusaient mutuellement de nouvelles violations du protocole d'accord jusqu'alors.



► Les forces américaines ont lancé dans la soirée du mardi 7 juillet une « série de frappes puissantes » contre l'Iran, « en riposte aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz », a annoncé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. L'armée américaine a déclaré avoir touché plus de 80 cibles. Avant cela, les États-Unis avaient réinstauré leurs sanctions sur le pétrole iranien.



►L'Iran, qui a promis une action « décisive », a frappé des bases américaines dans le Golfe, au Koweït et à Bahreïn.



► Dans la soirée de mardi, le cercueil de l'ayatollah Ali Khamenei est arrivé en Irak, à la veille de cortèges funéraires dans deux villes saintes du pays. Une procession a eu lieu à Nadjaf.



Après cinq jours de funérailles nationales en Iran, le cercueil du Guide suprême iranien Ali Khamenei est arrivé dans la soirée du mardi 7 juillet en Irak, à la veille d'une grande journée de processions dans les deux grandes villes saintes chiites du pays, Nadjaf et Kerbala. Mais pourquoi organiser aussi là bas ces processions religieuses en hommage à l'ancien dirigeant iranien ?



Le président iranien présent à Nadjaf, en Irak, lors des processions funéraires de de l’ancien Guide suprême

La télévision d'Etat iranienne diffuse des images du président Massoud Pezeshkian qui s'apprête à visiter le Mausolée de l’imam Ali, dans la ville sainte irakienne de Nadjaf, où se trouve le cortège l'ancien Guide suprême iranien. Ali Khamenei a été tué dans une frappe israélo-américaine le 28 février dernier.