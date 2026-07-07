Secteur de l'éducation et de la formation : les acteurs misent sur les recommandations pour renforcer la performance du système

La revue du Programme Sectoriel Éducation et la Formation s’est achevée sur un appel à la consolidation des acquis et à la mise en œuvre effective des recommandations issues des travaux. Durant cette rencontre, les acteurs du secteur ont analysé les performances enregistrées, les défis persistants et les priorités pour améliorer le pilotage du système éducatif.



Les échanges ont mis en évidence plusieurs points d’attention majeurs, notamment la lutte contre l’abandon scolaire, la réduction des disparités territoriales, l’amélioration des performances scolaires, le renforcement du financement de certains programmes et la disponibilité de données fiables pour le suivi des indicateurs.



Les recommandations formulées ciblent l’accélération des réformes structurelles, la finalisation des documents stratégiques, la consolidation des mécanismes de suivi-évaluation et une coordination accrue entre l’État, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les syndicats et les associations de parents d’élèves.



Les conclusions de cette rencontre serviront de feuille de route pour renforcer la qualité de l'éducation et de la formation, et accompagner les réformes engagées dans le cadre de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.