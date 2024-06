ANAMO: Maoda Malick Mbaye démissionne de son poste de DG et remet son passeport diplomatique au MAE

Maodo Malick Mbaye, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO), a officiellement démissionné de ses fonctions. Cette décision a été communiquée par un courrier daté du 10 juin 2024 et adressé au Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Mbaye a exprimé sa gratitude envers le Président Macky Sall, qui lui avait confié ce poste le 31 mai 2012.



Cette démission s'accompagne également de la remise de son passeport diplomatique au Ministère des Affaires Étrangères, marquant ainsi la fin d’une ère de service public pour Mbaye. Cependant, il ne compte pas "rester inactif". L'ancien DG d'ANAMO se "consacrera désormais à des tâches de médiation en Afrique, confiées par le Groupe d’Initiatives pour une Médiation à l’Africaine (GIMA), basé à Rabat, où il occupe la position de Président."



Il a réaffirmé son "engagement envers son pays et sa disponibilité pour contribuer aux efforts de dialogue et de concertation, essentiels au programme de gouvernance des nouvelles autorités sénégalaises. Mbaye a également formulé des vœux de succès pour le Président de la République, le Premier Ministre et l’ensemble du gouvernement, suite à l’élection présidentielle du 24 mars dernier."