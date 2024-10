ANSD : une enquête nationale sur le secteur du transport lancé à partir du 7 octobre

« Tous les segments du transport feront l’objet d’une évaluation »

Une enquête sur le transport va être menée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cette enquête se déroulera du 7 octobre au 6 novembre prochains. Il a pour objectif d’évaluer la contribution de ce secteur d’activité au produit intérieur brut du pays, a fait savoir ce vendredi son directeur général, Abdou Diouf.L’ANSD a convié des dirigeants d’organisations syndicales dudit secteur à un atelier de sensibilisation, pour les préparer à cette enquête.Cette étude s’inscrit dans le cadre du changement d’année de base des comptes nationaux du Sénégal, selon M. Diouf.Les Nations unies recommandent à leurs États membres de procéder à ce changement une fois au moins par décennie, a-t-il indiqué.Selon le directeur général de l’ANSD, les pays développés, ceux de l’Organisation de coopération et de développement économiques par exemple, procèdent au changement d’année de base de leurs comptes nationaux une fois tous les cinq ans.Le Sénégal, pour sa part, a tenu à se soumettre à cet exercice avec un intervalle de sept ans, son année de base, 2014, ayant été modifiée en 2021, a expliqué Abdou Diouf.Le changement d’année de base permet aux pays de « mieux structurer leur économie et d’avoir une évaluation correspondant au mieux à leur situation économique », a précisé M. Diouf dans les colonnes de l’APS.Pour faire cet exercice, « nous avons des unités formelles, pour lesquelles nous avons moins de contraintes parce qu’elles disposent de données fiscales partagées avec l’ANSD, des données que nous traitons.En revanche, la partie relative à l’informel ne dispose pas d’informations financières, raison pour laquelle nous menons des enquêtes d’envergure pour mesurer l’évolution, » a-t-il souligné.« Le transport est une composante essentielle de l’économie, parce qu’un nombre important d’acteurs de la vie sociale sont dans ce secteur, a souligné le directeur général de l’ANSD. À cela s’ajoute son importance dans la vie quotidienne des populations »L’enquête prévue à partir du 7 octobre concerne les transports routiers et fluvio-maritimes, selon Abdou Diouf. « Nous avons décidé de faire un recensement des unités de transport, qui sera combiné à des études ciblées sur le transport urbain, le transport interurbain et le transport fluvial et maritime. Tous les segments du transport feront l’objet d’une évaluation »La prise en compte du transport par motocycles est un aspect nouveau de cette enquête, selon l’ANSD.Il s’agira, selon l’agence nationale chargée de la statistique, de mesurer la contribution des motocycles utilisés pour la livraison de nombreux biens de consommation et les motos « Jakarta » intervenant dans le transport des passagers.L’enquête portera sur les moyens de transport, leurs charges financières, les difficultés et les conditions de travail des acteurs, leur environnement de travail, la nature des emplois, etc.Elle sera menée par 195 enquêteurs.