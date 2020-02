APS: le journaliste Bamba Kassé suspendu et deux autres employés de la boite licenciés

La direction générale de l’Agence de presse sénégalaise (Aps) a suspendu le journaliste-syndicaliste Bamba Kassé, dimanche 2 février 2020. Deux autres employées à savoir la cheffe de service commerciale Yaye Fatou Mbaye Diagne et la cheffe de service affaires financières Fatou Diop Wade ont été licenciées.



Par le biais d’une note circulaire, le Directeur général, reproche à Yaye Fatou Mbaye des "fautes graves, détention de documents administratifs et autres infractions". Et quant à Yaye Fatou Mbaye Diagne, elle est accusée de "tentative d’exécution sur des procédures administratives et judiciaires et insultes".



Et pour ce qui est de la suspension de Bamba Kassé, Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’Information et de la Communication Sociale du Sénégal (Synpics) non moins agent de la boite, le motif n'est pas évoqué. Toutefois, la direction avance que le journaliste a refusé d’aller récupérer les notifications en questions chez le coordonnateur de la rédaction.