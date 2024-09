ATEL France appelle à la vigilance pour assurer des élections législatives transparentes

L'Alliance pour la Transparence des Élections Législatives (ATEL) est en train d'étendre ses tentacules. Après sa création au Sénégal, c'est au tour de la France de formaliser son cadre de veille et d'alerte pour la Transparence dans les Élections Législatives. A peine crée cette organisation de la Diaspora s'attaque au régime en place.



« Le bilan des 6 mois de gouvernance du nouveau régime met en évidence des carences notoires dans la prise en charge des besoins de la population et le respect des droits et libertés fondamentaux », fait remarquer le communiqué à l'endroit du Régime en place.



Dans la ligne de mire de cette organisation d'opposition, les échecs constatés autour des concertations sur l'Organisation des législatives anticipées entre le ministre de l'Intérieur, les partis d'opposition et la société civile.



« L’échec lors des concertations entre les partis politiques, les organisations de la société civile et le ministère de l’intérieur chargé d’organiser les élections nous amènent à être sceptique quant à la volonté du nouveau régime à respecter les règles démocratiques tant réclamées et obtenues par ces nouveaux dirigeants lors du dernier scrutin présidentiel de 24 mars 2024 », note le communiqué.



ATEL France est revenue sur les rapports conflictuels du régime avec les médias. « Les rapports heurtés avec les sociétés de la presse, le gel des avoirs de ces établissements avec le matraquage fiscal portent à penser qu’il y aurait un agenda manifeste pour bâillonner les médias et étouffer toute pluralité d’opinions dans l’espace public et imposer une dictature de la pensée unique », dénonce cette nouvelle organisation politique de la Diaspora.



L'Alliance s'est également prononcée sur la situation économique et sociale du pays, évoquant des sujets comme l'inflation, l'immigration et l'arrêt des chantiers sur la corniche.



« L’arrêt des chantiers conduisant à une paralysie de l’économie, l’inquiétude des investisseurs, la hausse du chômage favorisant l’émigration clandestine et l’insécurité.la baisse du pouvoir d’achat des ménages consécutive à l’augmentation des prix des denrées de premières nécessités, précipite les populations dans la misère qui sévit partout dans le pays », s'indigne ATEL France.