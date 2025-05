26e session des ministres de la Santé de la CEDEAO : le Sénégal plaide pour une couverture sanitaire durable

Au cours de cette session, les ministres ont examiné et validé plusieurs documents majeurs. Le rapport annuel 2024 de l’OOAS ainsi que celui du Comité des Experts en santé ont été adoptés. Sur recommandation de ce comité, une résolution approuvant la politique régionale de santé communautaire et son guide d’application a également été entérinée.



Représentant le Sénégal, le ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), Dr Ibrahima Sy, a réaffirmé l’engagement du Sénégal en faveur du renforcement de la santé communautaire, en mettant en avant les initiatives nationales de proximité sanitaire.



Lors des travaux en plénière, il a appelé à une 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲.



Face au nouveau contexte de réduction des sources de financement de la santé, le ministre a recommandé de 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲𝗿 𝗹’𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗯𝗲𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 à 𝗳𝗼𝗿𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 pour la santé publique, de recentrer les interventions de tous les organismes de coopération dans le domaine de la santé autour des priorités urgentes définies par les pays.



Ibrahima Sy a également demandé d’accorder une place de choix à la 𝗽𝗿é𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 à 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’é𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 à 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗻𝘁é pour aller rapidement vers un changement transformationnel dans la santé des communautés surtout en recourant aux nouvelles innovations technologiques comme la digitalisation, la télémédecine et l’intelligence artificielle avec une implication accrue des agents de santé communautaires.



Il a plaidé pour une souveraineté pharmaceutique régionale, insistant sur le développement de la production locale de médicaments et la régulation à l’échelle régionale.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a également encouragé la solidarité régionale face aux défis sanitaires transfrontaliers, afin de maintenir une coopération technique et scientifique avec les institutions de santé publique des pays de l’Alliance des États du Sahel.



Pour rappel, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, créée en 1987, est l’organe spécialisé de la CEDEAO chargé de coordonner les politiques régionales de santé publique.