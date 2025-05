Grand-Yoff : un réseau de trafic de drogue démantelé à Senzela, deux individus interpellés

Le vendredi 9 mai 2025, entre 04 heures et 06 heures, le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff, appuyé par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé à l’arrestation de deux (02) individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue.



Selon la Police nationale, cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic intense de drogue entretenu à SENZELA dans le quartier Arafat de Grand-Yoff.



A cet effet, une opération en vue de l’interpellation des trafiquants a été menée et s’est soldée, en sus de l’interpellation des mis en cause, par la découverte de 13 paquets de 125 grammes de chanvre indien chacun qui se trouvaient sous les escaliers d’un immeuble R+3.



En outre, la Police renseigne que deux (02) motos de marque BEVERLY et une somme de 40. 000 FCFA trouvées en leur possession ont été saisies. Les recherches se poursuivent aux fins d’appréhender toute personne impliquée dans cette affaire.