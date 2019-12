Abandonné par le pouvoir, Youssou Touré se dit gravement malade et moralement souffrant

L'ancien ministre-conseiller du président Macky Sall et non moins responsable de l'Alliance pour la République (Apr) se sent abandonné. Dans un entretien avec le journal L'Observateur, Youssou Touré annonce sa "grave maladie" et déplore l'attitude de son leader et de ses camarades apéristes.

«Je suis malade depuis un certain temps, j’ai fait remonter l’information au sommet (à la Présidence), mais je n’ai aucune réponse. Je n’ai rien contre Macky Sall et personne d'autre, parce que grâce à Dieu je me suis fait tout seul. Ce n’est pas aujourd’hui ni demain que je vais m’agenouiller devant qui que ce soit pour avoir quoi que ce soit. Je ne le ferai jamais», a-t-il déclaré à nos confères



L'ancien coordonnateur des enseignants républicains ne s'arrête pas là. Il étale sa souffrance physique et morale. «J’ai été hospitalisé à plusieurs reprises. Personne n’a réagi. J’ai même appelé Moustapha Diakhaté pour lui parler de ma maladie et lui dire que je voulais être évacué dans un pays arabe très proche pour des soins intensifs. Vous pouvez lui demander. Les médecins m’ont dit de me soigner parce que je suis gravement malade. J’ai une santé extrêmement fragile. Je ne le dis pas pour qu’on m’assiste, parce que j’ai ma fierté. Je n’ai plus aucun contact. Je souffre physiquement, moralement et personne ne se préoccupe de moi», dit-il.