Abdou Mbow : « les députés de Yewwi et Taxawu ont écorné l'image de notre démocratie »

Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar, Abdou Mbow et Cie estiment que « par communiqué interposé, les pouvoirs législatifs et judiciaire ont crée les prémices d'une crise institutionnelle jamais vécue dans notre pays».



Toujours dans ses justifications, Abdou Mbow soutien que ce n'est pas la première fois qu'une loi soit abrogée au Sénégal. « Ce même scénario a eu lieu en 1962 et en 2007 pour la prorogation du mandat des députés », a-t-il souligné indiquant que les « conditions de l'organisation des élections libres et transparentes ne sont pas réunies, c'est pour cela que nous avons décidé d'accompagner cette initiative portant décalage de la présidentielle au 15 décembre ».



Le président des députés de Benno comme pour convaincre le peuple sénégalais, a déclaré que « nous précision que nous restons toujours dans l'année électorale ».



Pour Abdou Mbow qui a salué la posture des députés de sa coalition et ceux de Wallu, a dénoncé le comportement de ces collègues de Yewwi et Taxawu, qui selon lui ont « écorné l'image de notre démocratie...»