Présidentielle au Tchad: à Koumra, l’opposant Brice Mbaimon Guedmbaye prône une transition démocratique

Au Tchad, à une semaine de la présidentielle du 6 mai prochain qui bouclera les trois ans de la transition, les candidats ont entamé la dernière ligne droite pour convaincre les électeurs. C’est le cas de l’opposant Brice Mbaimon Guedmbaye, candidat du parti Mouvement des patriotes tchadiens pour la République (MPTR). Il était ce 29 avril 2024 à Koumra dans la province du Mandoul, à plus de 700 kilomètres de la capitale Ndjamena, après avoir parcouru presque dix provinces.



Accueilli par ses militants à 5 kilomètres de la ville et escorté jusqu'à la tribune de l’ancienne place de l’Indépendance, dans le 3e arrondissement de Koumra, le candidat du MPTR s'est exprimé sur ses engagements à venir s'il était élu, notamment sortir le Tchad de la misère afin d'offrir une vie décente aux Tchadiens.



Troisième candidature à un présidentielle pour Brice Mbaimon Guedmbaye

Brice Mbaimon Guedmbaye n'a pas manqué d'être très critique à l'endroit du gouvernement de transition, avant d'appeler à une transition démocratique du pouvoir par les urnes et non par la force : « Depuis 1960, le pouvoir a toujours été arraché au bout du fusil. Nous devons sortir de là, de manière à ce que notre pays, puisqu’il est une République, soit gouverné par des lois et non par des clans et des clients rois. »



Les sympathisants venus assister au meeting sont partagés concernant les promesses de campagne. « On sait déjà qui aura le pouvoir, assène l’une d’entre eux. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. On ne voit pas de changements ». Un autre souligne : « De nos jours, avec la démocratie, il faut quand même venir et gagner la confiance de la population. »



Un troisième déplore : « On va loin pour chercher de l’eau et on vient jusqu’ici, à Koumra, depuis 2017, et il n’y a toujours pas de réservoir. Alors on ne sait pas si l’État nous a oubliés, mais s’il nous a oubliés, nous aussi on va l’oublier pendant cette élection. »



C’est la troisième fois que le conseiller national Brice Mbaimon Guedmbaye se présente à l'élection présidentielle.