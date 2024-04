Soudan: le Conseil de sécurité appelle les Forces de soutien rapide à mettre fin au siège d'El Fasher

La situation au Soudan était lundi au cœur d’une réunion du conseil de sécurité de l’ONU à New York. Réunion à la demande du gouvernement soudanais qui accuse notamment les Émirats arabes unis de soutenir les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) contre lesquelles il est en guerre depuis plus d'un an. Les membres du Conseil se sont dit inquiets de la situation sur le terrain, en particulier sur le plan humanitaire.

RFI

