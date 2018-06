Abdou Mbow ne prend pas Karim au sérieux : "en disant qu'il va venir, il joue avec l'intelligence des Sénégalais"

Pour le vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow, le message de Karim Wade aux Sénégalais lors de la fête de l'Eid el Fitr n'est ni plus ni moins qu'une opération de communication visant à divertir le peuple.



Abdou Mbow ne croit pas un mot de ce qu'a dit le candidat proclamé du Parti démocratique sénégalais (Pds), sur son retour prochain au Sénégal. "(...) C'est une diversion. Vous n'avez jamais entendu ou vu une photo de Karim Wade tenir telle ou telle réunion. C'est juste une opération de communication. On en voit tous les jours. Mais ce n'est pas ce qui nous fera changer de direction", a-t-il dit sur les ondes de la Rfm.



Le responsable apériste de Thiès d'ajouter que les autorités ne sont pas disposées à discuter avec quelqu'un qui a pillé les ressources de la République. " Nous sommes dans un pays de droit avec à sa tête un homme qui a le sens de la République. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre de faire des deals avec quelqu'un qui a pillé les ressources de ce pays, qui a été condamné pour enrichissement illicite et qui, pour des raisons humanitaires, a bénéficié de la grâce présidentielle. Je pense qu'aujourd'hui Monsieur Karim Wade et en train de vouloir jouer avec l'intelligence des Sénégalais en disant qu'il va venir. ''